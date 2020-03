Mercato OM : « Monchi a senti le coup, il veut faire la même chose qu’avec Ocampos… »

Bouna Sarr est cette saison l’un des hommes de base de cet OM version André Villas-Boas. L’ancien messin serait d’ailleurs très courtisé à l’étrangers en vu du prochain Mercato estival.

Les performances du milieux offensif reconverti au poste de latéral droit ne sont pas passée inaperçu à l’étranger. Bouna Sarr serait ainsi courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. Selon France Football, il serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville.

La côte de l’olympien est estimé à environ 8 millions d’euros par le site Transfermarkt. L’OM aura besoin de vendre plusieurs joueurs afin de ne pas être sanctionné durement par le Fair Play financier.

Moins de 10 millions d’euros, une Bonne affaire pour Séville- Nicolas Filhol

Notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur le cas Bouna Sarr:

« Je pense que Monchi a senti le coup, il veut faire la même chose qu’avec Ocampos. Ils vont se gaver cet été avec l’Argentin en le vendant cher. Bouna Sarr a 28 ans, Monchi doit se dire qu’il peut avoir un bon latéral offensif qui correspond au jeu de l’entraineur de Séville, si c’est moins de 10 millions ça peut être une belle affaire. C’est un projet qui peut intéresser aussi Bouna Sarr, et l’OM ne dira pas non à 10 millions d’euros. » Nicolas Filhol— Source: Débat foot marseille