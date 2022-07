Mercato OM : ça avance bien pour Lazovic et Strootman !

Selon TuttoMercatoWeb, il ne reste que quelques détails pour finaliser l’échange Strootman-Lazovic, les détails financiers seraient désormais réglés.

La presse italienne est confiante pour le transfert de Darko Lazovic à Marseille en provenance de l’Hellas Verone. Tandis que le dossier Kévin Strootman bloquait jusqu’à présent le transfert de l’ailier serbe à l’OM, les négociations auraient finalement évolué dans le bon sens pour Marseille. En effet, selon TuttoMercatoWeb, l’accord se rapproche, tout serait réglé financièrement, il ne resterait que quelques questions techniques avant de valider l’arrivée de l’international serbe ( 23 sélections) et le départ de Kevin Strootman.

Un accord aurait été trouvé entre le piston gauche et le club pour un contrat de 3 ans. Le transfert devrait se situer aux alentours de 4M€ plus Strootman pour le joueur de 31 ans. L’homme fort de Tudor la saison passée à l’Hellas Verone devrait donc retrouver son coach dans la cité phocéenne et être la 7ème recrue marseillaise de ce mercato estival.

Olympique Marseille and Verona are in direct contact to resolve key details of Darko Lazović-Kevin Strootman swap deal. Negotiations still ongoing, not collapsed as of now. 🚨🔵 #OM

Talks will continue in the next hours as OM really want Lazović.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022