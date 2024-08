Mercato OM : ça bouge pour Nketiah !

Le feuilleton interminable de Nketiah n’en finit plus. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant d’Arsenal. Les négociations se poursuivent.

Comme annoncé ces derniers jours, les pourparlers entre l’OM et Arsenal ont repris pour tenter de trouver un accord sur le montant du transfert. Après avoir fixé un tarif prohibitif d’environ 50 millions d’euros, les gunners ont accepté de revoir leurs prétentions fortement à la baisse. Un montant autour de 30 millions d’euros pourrait suffire. Ce prix demeure toutefois encore trop élevé pour Marseille.

Cela n’empêche donc par les olympiens de poursuivre les négociations. Selon les informations du média britannique TEAMtalk, les agents de l’attaquant ont même fait le déplacement jusqu’à Marseille pour tenter de finaliser un accord. Reste donc désormais à savoir jusqu’à quel prix l’OM est prêt à mettre sur ce dossier.

‼ The agents of Arsenal striker Eddie Nketiah have travelled to France to finalise his next move https://t.co/ImiIFh6OUL

