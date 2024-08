Rowe, Rulli, Wahi, Nketia… Les tableaux mercato OM de ce vendredi 9 août 2024 !

Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival ce vendredi 9 aout 2024. Jeffrey de Lange a signé ! Rulli devrait être officialisé. Jonathan Rowe est une nouvelle piste pour renforcer le secteur offensif. L’OM discute toujours avec Arsenal et Lens pour les transferts de Nketiah et Wahi.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Depuis le 10 juin 2024, l’ouverture est officialisée !

ARRIVÉES

DÉPARTS