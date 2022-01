Mercato OM : Ça brûle entre Caleta-Car et un club de Premier League !

Alors que des rumeurs envoyaient Duje Caleta-Car du côté de West Ham depuis de nombreux jours, il semblerait que le deal pourrait se concrétiser d’ici les prochaines heures…

Titulaire en puissance ces derniers temps avec l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car offrait une stabilité en défense avec William Saliba et Luan Peres. Toutefois le club a besoin de liquidités, et il semblerait qu’un accord puisse être trouvé avec West Ham d’ici la fin du mercato hivernal…

🔄L’OM et West Ham seraient en discussions avancées pour Duje Caleta-Car. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures.

Le montant s’élèverait à environ 22M€ plus des bonus pouvant monter jusqu’à 25M€ et un pourcentage à la revente. (@LeMechenoua) #TeamOM pic.twitter.com/psvP1ReiwX

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 30, 2022