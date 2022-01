Mercato OM : Ca ce confirme pour la signature de Bartug Elmaz !

Comme annoncé plus tôt dans la journée, l’Olympique de Marseille aurait bien négocié l’arrivée du jeune milieu de terrain de Galatasaray Bartug Elmaz pour la saison prochaine.

Le jeune milieu de terrain de Galatasaray Bartug Elmaz devrait bien être olympien la saison prochaine. Selon les informations de RMC Sport, une source olympienne aurait en effet confirmé la signature du jeune joueur de 18 ans, dont le contrat arrivera à son terme en juin prochain avec le club turc. Il a signé son contrat avec l’OM ce week-end sur Marseille et il arrivera cet été.

🔵 Bartug Elmaz, 18 ans, a signé à l’OM pour la saison prochaine. Le milieu de Galatasaray est en fin de contrat. Un joueur prometteur repéré par les recruteurs olympiens. — RMC Sport (@RMCsport) January 31, 2022

Ce matin, llors que plusieurs médias turcs ont annoncés cette arrivée, le Twittos Massilia1978 a même publié la photo de Bartug Elmaz qui a repris l’avion pour la Turquie. Le milieu de terrain de 18 ans va finir la saison avec Galatasaray, et plus précisément son équipe U19, avant de rejoindre libre Marseille en juin prochain. Un renfort pour le centre de formation et son équipe réserve ?

Bartug Elmaz 🇹🇷quitte Marignane pour rejoindre la Turquie ✍️✅ #TeamOM pic.twitter.com/eDSgAzv3HA — Massilia1978  (@massilia1978) January 31, 2022

En conférence de presse ce lundi à la veille du match à rejouer à Lyon le coach de l’Olympique de MArseille Jorge Sampaoli a fait le point sur le mercato qui se termine ce soir…

Pour le moment, il n’y a rien de concret ni officiel pour le mercato — Sampaoli

« Pour le moment, il n’y a rien de concret ni officiel pour le mercato. Cela pourrait être un problème pour nous qu’il y ait un départ parce qu’il nous faudra un remplaçant. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/01/2022)