Mercato OM : Ça coince pour Lirola et Wass ?

Sans latéral droit dans son effectif à seulement 3 jours de la reprise du championnat, le poste est devenu prioritaire pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Toutefois, les pistes menant à Pol Lirola et à Daniel Wass sont plus complexes que prévues…

Depuis le début de la préparation estivale, Jorge Sampaoli ne possède aucun latéral droit dans son effectif. Après les départs d’Hiroki Sakai du côté d’Urawa Red Diamond et du retour de prêt de Pol Lirola à la Fiorentina, le technicien argentin est en manque de solution à ce poste. Par ailleurs, le président olympien Pablo Longoria s’active en interne afin de satisfaire son entraîneur et de démarrer la saison dans les meilleures conditions. Depuis plusieurs semaines, l’Espagnol négocie sans relâche avec la Fiorentina pour conserver Pol Lirola. D’autre part, Pablo Longoria tente de rapatrier Daniel Wass, qu’il a déjà côtoyé du côté de Valence. Alors que l’OM espérait un dénouement rapide, les négociations semblent plus complexes que prévues…

L’OM doit vendre pour recruter Wass et Lirola

Dans son édition du jour, L’Équipe apporte des détails supplémentaires sur ces deux dossiers. À en croire leurs informations, la Fiorentina se montre inflexible au sujet de Pol Lirola. Les deux clubs étudieraient l’idée d’un nouveau prêt avec option d’achat quasi-automatique. Une option qui pose toujours problème. En effet, les dirigeants de la Viola souhaiteraient au moins 10 millions d’euros pour céder Pol Lirola. Un montant sur lequel Pablo Longoria ne peut pas se permettre de s’aligner pour l’instant. La volonté de Pol Lirola n’a pas changé, il veut toujours rejoindre l’OM cet été. Le président olympien compterait sur cet argument pour espérer un dénouement.

Par ailleurs, l’arrivée de Daniel Wass n’est pas encore validée elle aussi. Les dirigeants de Valence n’entendent pas céder leur joueur si facilement cet été. Ce qui compliquerait la tâche pour Pablo Longoria. De ce fait, L’Équipe rapporte que l’OM doit désormais vendre un ou deux joueurs pour poursuivre son mercato estival. À seulement trois jours de la reprise du championnat, l’OM va certainement démarrer la saison sans compter de latéral droit dans son effectif. Comme lors des matchs de préparation, Valentin Rongier pourrait dépanner à ce poste-là.

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à leur sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé les négociations entre l’OM et les deux joueurs.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)