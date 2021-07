OM Mercato: Lirola insiste toujours !

Réelle satisfaction de la seconde partie de saison, Pol Lirola veut rester à l’OM. De son côté, le club olympien fait tout son possible pour le conserver définitivement. La position du joueur n’aurait pas changée…

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina cet hiver pour un montant de 12M€, Pol Lirola a apporté totale satisfaction aux dirigeants olympiens. Depuis la fin de saison, Pablo Longoria n’a pas levé l’option d’achat de l’Espagnol. Conscient des qualités du latéral droit, l’objectif du président olympien est de chercher à négocier avec la Viola pour diminuer le montant de son transfert. Et d’après le journaliste italien Rudy Galetti, le défenseur exprime toujours sa volonté de continuer sous le maillot de l‘Olympique de Marseille.

Pablo Longoria s’était même exprimé au sujet de Pol Lirola, lors de la présentation face aux médias de Mattéo Guendouzi :

« Il est retourné à la Fiorentina après le 30 juin, mais n’a pas encore commencé la préparation. On est contents de ce qu’il a fait ici, après le marché c’est long… » Pablo Longoria— Source : Conférence de presse (07/07/21)

🚨📞 #OM‘s interest in Pol #Lirola is growing. #Fiorentina‘s 🇪🇸 right-back would like to leave #Florence: the return to #OlympiqueMarseille, where he has played on loan since January, could be a agreeable solution. 🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato #SerieA #Ligue1

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2021