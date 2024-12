Mercato OM : ça discute avec ce défenseur de Premier League ?

L’OM cherche à renforcer sa défense et a entamé des discussions pour recruter un défenseur central en provenance de Chelsea, où ce dernier peine à s’imposer. Bien qu’il soit apprécié par l’entraîneur des Blues, le club londonien pourrait être prêt à le laisser partir en cas d’offre intéressante, et Marseille semble être l’un des clubs les plus intéressés.

L’OM est activement à la recherche d’un défenseur central pour le mercato hivernal, et selon les informations de CaughtOffside, le club marseillais aurait entamé des discussions pour recruter Benoît Badiashile, le défenseur central de Chelsea et ancien joueur de l’AS Monaco. Bien que Enzo Maresca, l’entraîneur de Chelsea, ait exprimé son désir de conserver Badiashile, les dirigeants des Blues seraient prêts à le laisser partir en cas d’offre suffisamment intéressante. En effet, Badiashile, âgé de 23 ans, peine à s’imposer dans un effectif surchargé à Chelsea, où il n’a disputé que trois matchs de Premier League cette saison. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 30 millions d’euros. Un prix qui semble bien élevé, l’OM pourrait envisager de demander un prêt pour renforcer sa défense.

Badiashile, départ de Chelsea cet hiver ? L’OM dans le coup…

Depuis son arrivée en Premier League, Badiashile n’a pas réussi à convaincre pleinement et manque de temps de jeu dans un club qui a une concurrence accrue en défense. L’Olympique de Marseille, de son côté, cherche à améliorer son secteur défensif pour la seconde moitié de la saison, et l’opportunité de recruter Benoît Badiashile pourrait correspondre à ses ambitions. Le club marseillais semble être l’un des principaux intéressés par la signature de l’international français, surtout si une offre conséquente est formulée durant le mercato hivernal. Le gaucher pourrait venir prendre la place d’un Brassier peu convaincant ou d’un Kondogbia qui dépanne à ce poste.



Avec un défenseur central de la qualité de Badiashile, l’OM pourrait renforcer significativement sa ligne défensive pour faire face aux défis à venir en Ligue 1 et en compétitions européennes. Le transfert de Badiashile représenterait ainsi un coup stratégique pour l’équipe de Marseille, qui cherche à solidifier sa défense tout en attirant des joueurs talentueux ayant de l’expérience à un haut niveau de compétition. Reste à sa voir si le joueur de 23 ans correspond aux besoins de sérénité recherchés pour accompagner Balerdi…