OM : Ce journaliste RMC s’interroge concernant De Zerbi !

Bien que la victoire de l’OM contre Monaco soit un soulagement, Florent Gautreau reste prudent et souligne que le club marseillais n’a pas encore résolu tous ses problèmes. Selon lui, De Zerbi doit encore prouver qu’il peut gérer la pression d’un club comme l’OM et mener l’équipe vers ses ambitions sans se laisser submerger.

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Monaco (2-1), un succès qui a permis au club marseillais de reprendre une place de choix dans le championnat, n’a pas suffi à convaincre totalement Florent Gautreau, journaliste pour RMC. Dans une déclaration faite lors de l’After, il met en garde contre toute forme d’euphorie, tout en soulignant que la victoire pourrait néanmoins être un point de départ pour une amélioration collective.

« L’OM n’a pas réglé tous ses problèmes. » Ces mots de Gautreau rappellent que, même après la victoire, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé la stabilité et la solidité qui lui permettraient de rivaliser avec les meilleures formations françaises et européennes. Bien que la victoire contre Monaco soit significative, Gautreau souligne qu’elle ne doit pas masquer les carences persistantes de l’équipe marseillaise.

Selon lui, la rencontre face à Monaco ne doit pas être vue comme une guérison complète des maux de l’OM. « Cette victoire face à Monaco peut permettre à Marseille d’aller plus loin, plus haut ? Peut-être. Mais en revanche, euphorie non. » Gautreau insiste sur le fait que cette victoire, bien qu’important dans le court terme, ne doit pas induire un sentiment de complaisance chez les supporters et dirigeants marseillais. Pour lui, les signes de fragilité restent présents et la pression est toujours bien là.



Un autre point abordé par Gautreau est la gestion de la pression par De Zerbi, qui, selon lui, pourrait avoir du mal à supporter les attentes élevées placées sur ses épaules. « De Zerbi a déjà annoncé plus ou moins qu’il pouvait partir si c’était lui le problème. » L’entraîneur italien, qui est arrivé à l’OM dans un contexte très exigeant, n’a jamais eu à gérer la pression d’un club qui lutte pour la troisième place et une qualification en Ligue des champions. Pour Gautreau, la capacité de De Zerbi à faire face à cette pression sera un facteur clé de la réussite de l’OM cette saison. « C’est la pression d’être un club dont on a dit qu’il doit concurrencer le PSG dont on dit qu’il doit finir dans les trois premiers, et donc évidemment en ligue des champions. Lui qui finalement n’a jamais eu cette pression-là dans ses anciens clubs, il n’a jamais dirigé des clubs de haut de tableau. J’aime beaucoup cet entraîneur mais on ne sait pas comment lui-même va résister à cette pression. »

On ne sait pas comment De Zerbi va résister à cette pression

Enfin, tout en saluant le travail de l’entraîneur et les progrès de l’équipe, Gautreau reste prudent : « Cette équipe-là me fait toujours un peu peur. » Il admet que la victoire contre Monaco pourrait marquer un tournant, mais il reste convaincu que l’OM doit encore travailler pour atteindre la régularité nécessaire et répondre aux attentes élevées qui entourent le club.

En conclusion, si la victoire contre Monaco est un soulagement pour l’OM et son entraîneur, elle n’efface pas les incertitudes. L’OM a encore du travail à faire pour convaincre de sa solidité et répondre aux ambitions élevées du club.