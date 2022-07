Mercato OM : ça discute toujours pour Lazovic / Strootman !

Pablo Longoria veut boucler l’arrivée du latéral Darko Lazovic. Le président de l’OM discute toujours avec le hellas Vérone afin de satisfaire son entraineur Igor Tudor alors que le groupe va partir en stage en Angleterre…

Alors que l’arrivée de Lazovic a été bloquée hier, le journaliste Fabrizio Romano confirme que l’OM ne lâche pas le morceaux : « L’Olympique de Marseille et Vérone sont en contact direct pour résoudre les principaux détails de l’accord d’échange entre Darko Lazović et Kevin Strootman. les négociations sont toujours en cours, pas arrêtées pour l’instant. Les pourparlers vont se poursuivre dans les prochaines heures car l’OM veut vraiment Lazović. »

Olympique Marseille and Verona are in direct contact to resolve key details of Darko Lazović-Kevin Strootman swap deal. Negotiations still ongoing, not collapsed as of now. 🚨🔵 #OM

Talks will continue in the next hours as OM really want Lazović.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022