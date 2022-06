Mercato OM : « ça me déçoit un peu de Saliba… »

William Saliba annonçait dimanche sur Téléfoot vouloir montrer « son vrai visage » à Arsenal. Jean-Charles de Bono sur le plateau de « Débat Foot Marseille » avoue être déçu des déclarations du défenseur français sur son avenir.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au mercato marseillais en juin. Jean-Charles de Bono revient sur la déclaration de Saliba qui souhaite prouver à Arsenal mais reconnaît que ce serait « dommage » de quitter la cité phocéenne comme ça.

« Il a tellement clamé son amour pour l’OM » — De Bono

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, William Saliba va vraisemblablement retourner à Arsenal où il lui reste deux ans de contrats. Une information qui ne ravit pas les supporters marseillais, et qui n’a pas manqué de décevoir Jean-Charles de Bono.

« ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)