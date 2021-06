Mercato OM : ça s’agite en Italie autour de Milik ?

Auteur d’un prêt convaincant en seconde partie de saison, l’OM cherche à conserver Arkadiusz Milik la saison prochaine. Mais l’attaquant polonais suscite toujours l’intérêt de plusieurs clubs du côté de l’Italie.

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance de Naples, Arkadiusz Milik a conquis le cœur des supporters et de ses dirigeants. En seconde partie de saison, l’attaquant polonais a retrouvé confiance sous les couleurs olympiennes. En 15 apparitions, il a été auteur de 9 buts et d’une passe décisive. De quoi laisser imaginer que l’OM tienne enfin son « grantatakan » tant espéré depuis le début de l’ère McCourt ? Prêté pendant 18 mois avec une option d’achat quasi-automatique de 8M€ dès le premier point remporté par l’OM en championnat, l’attaquant polonais devrait faire partie de l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Le technicien argentin a fait savoir qu’il comptait sur lui lors du prochain exercice.

plusieurs CADORS ITALIENS SUR MILIK ?

Ses performances ne sont pas passées inaperçues du côté de l’Italie. L’ancien attaquant de Naples est pisté par tous les cadors italiens. À en croire les écrits de Calciopolis, le polonais est suivi de près par l’AC Milan qui a mis fin à une disette de 8 ans sans disputer la Ligue des Champions. Mais Milik est également suivi par l’Inter, récent champion de Série A et la Juventus. Le salaire du joueur pourrait cependant les freiner, car les pépins physiques du polonais ne rassurent pas. Mais si l’un d’entre eux compte passer à l’action, l’OM réclamera une somme avoisinant les 20M€ pour céder son buteur.

MILIK SE PLAÎT À MARSEILLE

Depuis son arrivée, l’attaquant polonais semble s’épanouir du côté de Marseille. Milik avait accordé une interview au média Łączy Nas Ball il y a quelques mois pour l’affirmer. Ce qui pourrait rassurer tous les supporters olympiens jusqu’à la fin du mercato estival.

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik — Source : Łączy Nas Ball