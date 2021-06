Mercato OM: La Juventus s’intéresse à Milik mais a des doutes ?

Le dossier Milik sera l’un des dossiers plus importants du mercato marseillais. Si le Polonais était amené a quitter l’Olympique de Marseille, les dirigeants olympiens devront à nouveau recruter un attaquant d’envergure. La Juventus suivrait de près le buteur, même si le club italien a quelques doutes…

Arek Milik vient de déclarer forfait pour l’Euro avec son pays, la Pologne. Blessé a de multiples reprises lors de son passage à Naples, il est désormais vu comme un joueur fragile de l’autre côté des Alpes. D’après les informations de Sportmediaset, la Juventus aimerait attirer l’élément de l‘Olympique de Marseille à Turin, mais aurait quelques doutes sur son état physique. De son côté, l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam, apprécie le club de la Vieille Dame, et ne serait pas contre un retour en Italie, six mois après avoir quitté le Napoli.

Marseille est beaucoup plus calme que Naples– Milik

Dans une interview accordée à un média polonais, il avait pourtant loué sa nouvelle vie à Marseille :

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik— Source : Łączy Nas Ball