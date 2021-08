Intéressé par Boubacar Kamara, Steve Bruce ne lâcherait pas l’affaire pour le recruter du côté de Newcastle la saison prochaine. À en croire le Daily Mail, il souhaiterait formuler une offre d’environ 11 millions d’euros. Pas sûr que ça suffise pour convaincre Pablo Longoria…

Après avoir recruté huit joueurs depuis le début du mercato, l’OM doit désormais songer à vendre pour renflouer les caisses. Parmi les joueurs « bankables » de l’effectif, on peut compter Boubacar Kamara, Duje Ćaleta-Car, Nemanja Radonjić, Valentin Rongier ou encore Darío Benedetto. Mais celui qui semble le plus proche d’un départ serait Boubacar Kamara. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM.

Du côté de l’Italie, la presse affirmait qu’il existe un accord de principe entre l’entourage de Boubacar Kamara et l’AC Milan. Pourtant, un autre club anglais semble insister pour s’attacher les services du milieu de terrain olympien. Ces derniers jours, L’Équipe annonçait que Pablo Longoria avait refusé une offre de 14 millions d’euros de la part de Newcastle. En effet, le Daily Mail rapporte que Steve Bruce aimerait attirer l’olympien dans son effectif la saison prochaine. Toutefois, l’offre mentionnée par le média anglais n’est pas la même que celle indiquée par L’Équipe. Selon eux, l’offre des Magpies serait aux alentours de 11 millions d’euros. Pas sûr que cette offre suffise pour convaincre Pablo Longoria de se séparer de son joueur. Le président olympien attendrait plutôt un montant de 20 millions d’euros pour le céder.

Newcastle United have launched their bid for Marseille midfielder Boubacar Kamara. The 21-year old has one year left on contract and Newcastle are hoping to prise him away from his boyhood club for around £10million. (Daily Mail) #NUFC pic.twitter.com/r9WQtCm96J

