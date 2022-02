Mercato OM : Ça se complique pour cette piste de Sampaoli ?

Alors que l’Olympique de Marseille est intéressé par son profil depuis de très nombreux mois, Arturo Vidal serait dans le viseur d’une nouvelle équipe. D’après Calciomercato, il s’agirait d’Aston Villa.

Quelques semaines après la fermeture du mercato hivernal, l’OM continue de préparer ses plans pour la saison prochaine. Malgré une interdiction de recrutement qui plane sur le club pour les deux prochains mercato, les dirigeants olympiens tentent d’anticiper au mieux. Après avoir anticipé les arrivées de Samuel Gigot ou de Bartug Elmaz, Pablo Longoria continue de flairer les bons coups d’ici les prochains mois.

Aston Villa intéressé par Arturo Vidal ?

On le sait, Arturo Vidal est l’une des pistes de l’OM depuis plusieurs mois. En effet, le milieu de terrain de 34 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Il serait ciblé par Jorge Sampaoli afin de pallier un éventuel départ de Boubacar Kamara en juin prochain. Par ailleurs, l’OM ne serait pas le seul club présent sur le dossier menant au joueur de l’Inter.

En effet, comme le révèle Calciomercato, c’est Aston Villa qui figurerait également parmi les prétendants pour Arturo Vidal. Steven Gerrard a fait savoir qu’il apprécierait le profil du milieu de terrain chilien pour apporter de l’expérience dans son effectif. Les dirigeants d’Aston Villa auraient même déjà pris des renseignements sur la situation du joueur. Reste donc à savoir de quelle manière le dossier évoluera mais cette concurrence ne devrait pas aider Pablo Longoria.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

Interrogé au sujet de Boubacar Kamara en décembre dernier, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)