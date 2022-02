Mercato ex OM : Duel italien pour Maxime Lopez ?

La Lazio de Rome serait intéressée par le profil de Maxime Lopez pour le prochain mercato estival. L’AS Roma serait également sur les traces de l’ancien olympien.

Il a quitté l’Olympique de Marseille à l’été 2020. Maxime Lopez a été prêté avec option d’achat puis transféré du côté de Sassuolo pour un montant de 2 millions d’euros. Depuis son arrivée en Italie, l’ancien olympien semble s’épanouir et s’affirmer jour après jour. En effet, il a déjà disputé 56 rencontres toutes compétitions confondues sous la tunique de Sassuolo. Maxime Lopez est aujourd’hui un élément important de l’effectif d’Alessio Dionisi.

Maurizio Sarri apprécie le profil de Maxime Lopez

À en croire les informations révélées par Calcio in Pilole, les performances de Maxime Lopez ne seraient pas passées inaperçues en Italie. En effet, le média rapporte que la Lazio de Rome serait intéressée par son profil. De son côté, le technicien Maurizio Sarri apprécierait son style de jeu et estimerait que l’ancien marseillais entrerait parfaitement dans son système de jeu. Numériquement, Maxime Lopez pourrait être recruté pour remplacer Lucas Leiva, en fin de contrat à l’issue de la saison.

À lire aussi : Mercato OM : La folle rumeur du PSG intéressé par Ünder ?

Par ailleurs, le média italien nous apprend également que la Lazio n’est pas la seule écurie intéressée par son profil. L’AS Roma serait également prête à passer à l’action d’ici les prochaines semaines. De son côté, Maxime Lopez est évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si Sassuolo décidera de s’en séparer et de renforcer un club italien la saison prochaine.

J’aurais pu correspondre au style de jeu de Sampaoli — Maxime Lopez

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était venu sur notre plateau lors de notre live qui avait duré 16h en mai dernier. L’ancien olympien s’était exprimé sur Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

A LIRE aussi : OM : Rothen surpris par les choix de Sampaoli

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)