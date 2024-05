Mercato OM : ça se complique pour Fonseca ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné à Reims hier soir en affichant encore un visage bien médiocre. Le club aura-t-il les moyens de convaincre un bon coach de venir à Marseille avec cet effectif à remodeler et surement sans Coupe d’Europe ? Milan semble avoir relancer le dossier Paulo Fonseca.

En effet, selon Sky, le coach portugais du LOSC est repassé en tête de liste du côté de Milan. Selon Di Marzio, « Comme l’a recueilli Peppe Di Stefano de Sky Sport, Paulo Fonseca répond parfaitement aux exigences du Milan AC. Toute discussion est toutefois reportée à la semaine prochaine, après la fin de la Ligue 1. Le dernier match de Lille sera contre Nice dimanche soir. Le Portugais devra alors prendre une décision sur son avenir. Dans les prochains jours, l’ancien joueur de la Roma aura un nouveau contact avec l’OM , ​​qui lui a proposé un contrat de trois ans avec de larges possibilités d’agir sur ses choix. L’actuel entraîneur lillois tranchera cependant, comme annoncé, à la fin de la saison. Les Rossoneri espèrent avoir sa préférence étant donné leur insistance. Milan , cependant, garde toujours les autres pistes au chaud. Une porte à Gallardo d’Al Ittihad, pour qui des informations approfondies ont été demandées. L’autre, cependant, est Coincecao avec lequel aucun progrès n’a toutefois été réalisé ces derniers jours. »

Fonseca entre Milan et l’OM ?

Le nom de Paulo #Fonseca revient très fort à Milan ce soir, beaucoup de médias (Sky, DAZN) annoncent que son profil coche toutes les cases du profil recherché par le club. Probablement pour ça que l’#OM aimerait rapidement boucler sa future arrivée… — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 15, 2024



Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur la situation de l’OM. Il estime qu’une offre de projet à long terme peut être un argument pour convaincre un Paulo Fonseca de venir. Il estime cependant que Pablo Longoria va devoir récupérer des joueurs techniques.

🎙️ » Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca avec un projet de trois ans. » Daniel décrypte le plan que Longoria et la direction de l’OM devraient mettre en place pour essayer de convaincre Fonseca de rejoindre Marseille. pic.twitter.com/OfqKDRzg60 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2024

« Longoria, que je croyais résigné, a fini par gagner cette guerre, il arrive combatif. Il va continuer à bosser avec Benatia et leur première mission c’est le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais pour le faire sortir d’une équipe qui va surement jouer le Ligue des Champions pour venir dans un club qui au mieux jouera la C3, ça veut dire que tu va devoir le convaincre sur un projet de 3 ans, ils vont lui donner les moyens et le temps de travailler. Ils ont besoin d’un défenseur, même plus si Balerdi s’en va car il ne refuseront pas une offre de 20M€. Est ce que qu’Aubameyang reste ? Si oui tu as ton buteur, Rongier va finir par revenir. Tu as peut être 6 joueurs de haut niveau. Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon, car Fonseca il a besoin de ça. Ce n’est pas avec Sarr, Moumbagna ou Ndiaye que tu vas y arriver. Il y a eu beaucoup de blessés, un problème avec le staff médical, » a précisé Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot sur RMC.

Il va falloir recruter 4 à 5 joueurs de ballon