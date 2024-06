Mercato OM : ça se confirme, ce taulier poussé vers la sortie…

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, le dossier Jordan Veretout traîne en longueur. Si l’intérêt d’Al-Duhail n’aurait pas pour autant diminué, le milieu de terrain n’entrerait plus dans les plans de l’OM. Le club lui cherche toujours une porte de sortie.

Arrivé à l’OM il y a deux ans, Jordan Veretout pourrait quitter Marseille durant ce mercato. Un des rares joueurs à avoir convaincu la saison dernière, malgré les résultats de l’OM, le milieu de terrain français possède le deuxième plus gros salaire du club. Un problème pour l’OM qui cherche à faire des économies avec l’absence de coupe d’Europe l’année prochaine.

Un déclassement dans la hiérarchie ?

Annoncé par l’Equipe, l’OM aurait revu ses plans concernant Jordan Veretout. Le journal explique qu’au sein du club, le milieu français ne serai plus perçu comme un indispensable et le départ est donc l’option privilégiée. Dans le même temps, le dossier de Valentin Rongier inquiète le club alors que plusieurs questions émergent concernant son niveau lorsqu’il reviendra de sa blessure. Pour rappel, le capitaine de l’OM n’a plus joué depuis le mois de novembre.