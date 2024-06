Mercato OM : Ce spécialiste du football anglais emballé par ce transfert annoncé à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avec un nouveau mercato de folie et l’arrivée de De Zerbi, Pablo Longoria, aidé de Medhi Benatia, est en train de taper un gros coup. L’OM essaye de se reconstruire en misant sur le futur, avec les arrivées de Ismael Koné et Lilian Brassier. Des futurs recrues et un projet sportif que le journaliste Julien Laurens a bien analysé.

L’arrivée de De Zerbi marque un grand changement dans le cap de l’OM. Connu pour son style de jeu et sa capacité à faire évoluer de jeunes joueurs, le coach italien va devoir travailler dur durant ce mercato avec l’OM. Avec un nouvel entraîneur, le club va mettre en place un nouveau projet sportif, basé sur la jeunesse. Au micro de l’After Foot, Julien Laurens, journaliste basé en Angleterre, s’est livré sur les futures recrues de l’OM.

Koné, il nous avait tapé dans l’oeil avec le Canada, dans le match face à la France

« Après Isamïla Sarr et Ilman Ndiaye, l’OM va chercher un autre joueur de Championship. Moi j’ai des échos très positifs sur Ismaël Koné, déclare Julien Laurens. On l’avait vu avec le Canada en match amical avant l’Euro, il nous avait tapés dans l’œil, ça avait été le meilleur milieu de terrain avec Kanté. 12M€ on me dit que ce n’est pas cher du tout, maintenant on va voir sur le terrain. Mais j’ai quand même l’impression que l’OM est en train de rajeunir son effectif. »

Un projet De Zerbi compatible

« Avec Brassier, Koné, Belloumi, je pense qu’ils veulent mettre des jeunes potentiels dans les bras de De Zerbi pour donner de la valeur marchande et faire des plus valus. J’ai entendu aussi que Lopez voulait partir et qu’il pouvait être remplacé par Meslier, ça ne m’étonnerait pas. Il a 24 ans, donc je pense qu’ils sont dans ce genre de politique sportive pour ce mercato. » Plus qu’à attendre l’officialisation de l’arrivée de ces futurs joueurs à l’OM.