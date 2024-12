Mercato OM : ça se confirme pour Benatia !

Mehdi Benatia a confirmé qu’il est actuellement conseiller sportif à l’OM et que son contrat se termine fin décembre, mais il se concentre avant tout sur l’instant présent et les prochains matchs. L’ex-international marocain a évoqué son avenir à long terme au club, soulignant son attachement à Marseille et à sa famille, tout en laissant entendre qu’il pourrait accepter un poste de directeur sportif si l’opportunité se présente.

Dans un entretien accordé à La Provence, Mehdi Benatia a évoqué son avenir à l’OM, un sujet qui suscite beaucoup de spéculations ces dernières semaines. Bien qu’il soit actuellement conseiller sportif du club, la question d’une éventuelle montée en puissance au sein de la direction, notamment en tant que directeur sportif, semble se préciser. Cependant, le contrat avec l’OM n’est pas encore signé, et Benatia a tenu à rappeler qu’il ne se précipitait pas.

« Jusqu’à preuve du contraire, je suis conseiller sportif. Mon contrat s’arrête fin décembre, mais c’est bien la dernière chose qui m’intéresse. Je pense plus au prochain match, Pablo (Longoria, le président) le sait », a déclaré Benatia. L’officialisation d’un contrat à long terme pourrait survenir dans les prochaines semaines, mais pour l’instant, l’ancien défenseur ne veut pas se laisser distraire par les formalités administratives.

Benatia a aussi évoqué un autre aspect personnel de son futur à Marseille. Il a parlé de sa famille et de l’impact de la ville sur ses décisions professionnelles. « Mes enfants adorent quand ils viennent ici. La mamie est à côté, ça n’a pas de prix, j’ai mes quatre sœurs aussi… Ils n’attendent que ça en vérité, que je les appelle pour leur dire de venir ». Ces éléments personnels, qui renforcent son attachement à la ville, montrent qu’il pourrait être prêt à s’engager davantage à long terme.

Benatia, directeur sportif de l’OM ? Un contrat de deux ans et demi signé avant Noel ?

D’ailleurs, pour l’ex-international marocain, Marseille et l’OM représentent plus qu’un simple projet professionnel : « Si j’ai dit que je ne pouvais accepter que l’OM, c’est aussi par rapport à Marseille. Marseille représente tellement par rapport au club, à la passion, à ma famille, que ça fait positiver chaque jour et j’y trouve la force de mener à bien ce projet ». Cette passion pour le club, couplée à un environnement familial propice, semble être un facteur clé dans sa réflexion sur un engagement de deux ans et demi comme directeur sportif de l’OM.

Ainsi, bien que la signature d’un contrat soit toujours en suspens, Mehdi Benatia paraît de plus en plus prêt à s’investir pleinement dans l’avenir du club. Sa décision, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, pourrait marquer un tournant dans la structuration de l’OM.