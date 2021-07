Seul Benedetto et Arek Milik peuvent jouer au poste de numéro 9 à l’Olympique de Marseille actuellement. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli voudraient renforcer ce secteur de jeu avec Giovanni Simeone !

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Giovanni Simeone est cité comme l’une des pistes de l’Olympique de Marseille. L’Argentin, né en Espagne et qui a donc un passeport européen, pourrait quitter la Serie A dès cet été sous l’impulsion de Sampaoli !

LES NEGOCIATIONS ONT DEBUTÉ POUR SIMEONE?

En effet, selon les informations de la Gazzetta en Italie, le coach de l’Olympique de Marseille ferait le forcing pour récupérer le fils de Diego Simeone. Actuellement à Cagliari, il est sous contrat jusqu’en 2024 mais pourrait se laisser tenter par une aventure en France.

Le média italien confirme que le président de Cagliari n’est pas fermé à un départ de son attaquant. Les négociations auraient débuté et la somme de 15 millions d’euros serait réclamée par le dirigeant transalpin. L’OM apprécierait son profil et le verrait bien en alternative d’Arek Milik… Cela confirme de plus en plus la tendance qui voit Dario Benedetto quitter l’Olympique de Marseille malgré un doublé en match amical ce jeudi soir face au Servette FC au Stade Parsemain (score 3-1, ndlr).

IL FAUT UN ÉQUILIBRE FINANCER, DONC IL FAUT VENDRE DES JOUEURS — LONGORIA

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a affirmé qu’il n’y aurait pas de recrues sans départs ! L’OM va donc devoir dégraisser son effectif avant de pouvoir finaliser des dossiers tels que celui de Simeone ou Pol Lirola qui resterait l’une des priorités de Jorge Sampaoli.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)