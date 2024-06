Mercato OM: ça se confirme pour Conceiçao !

L’arrivée de Sergio Conceicao à l’OM se précise ! L’entraineur portugais devrait s’engager avec le club marseillais dans les prochaines jours !

La finalisation est proche. La Provence le confirme ce mardi soir. « Sergio Conceiçao, libéré par Porto il y a huit jours (le 3 juin), et l’OM, qui cherche un entraîneur pour les prochaines saisons depuis le 20 février dernier et l’embauche en CDD de Jean-Louis Gasset, ne sont plus très loin de s’unir. Une question « de détails » nous glisse une source proche du dossier, en précisant qu’il faudra crier victoire quand l’arbitre sifflera la fin, ou plutôt quand l’accord sera total. (…) Une autre source proche du dossier nous indiquait lundi que la fumée blanche pourrait apparaître « d’ici deux à trois jours ». Réponse finale mercredi ou jeudi ? »

Conceicao, officialisation jeudi ou vendredi ?



Malgré tous les points positifs d’une arrivée probable de Conceiçao, Nicolas reste sceptique sur certains aspects du jeu, » J’ai un peu plus de réticence sur le jeu ou des fois, il peut jouer dégueulasse, si c’est des fois ça va, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude parce que je trouve que ça correspond pas à l’OM » s’inquiète notre journaliste dans l’émission du soir.

Cependant, les points positifs fusent en faveur du tacticien portugais « il a déjà coaché en ligue 1, il sait où y va, il ne va pas être surpris. Il aime les ambiances chaudes donc là il va être servi, il a un gros caractère c’est ce qu’il aime », explique-t-il sur le coach de 49 ans. « Il parle français, il a coaché en ligue des champions donc c’est un coach ambitieux qui veut rejouer en ligue des champions ». Sergio Conceiçao semble être le bon profil pour un club comme Marseille qui a besoin d’un entraîneur caractériel, emblématique, un profil qui semble parfait.

L’homme qui peut ramener un trophée à l’OM?

L’OM n’a plus remporté de trophée depuis la coupe de la ligue en 2012, Sergio Conceiçao pourrait-il faire changer ça ? « Porto c’est pas un petit club, c’est un club avec aussi de la pression. Quand tu regardes les trophées qu’il a eu lors de son passage de 7 ans quand même à Porto, il n’est pas venu pour rien, il a été quand même très efficace, c’est pour ça qu’il est resté aussi longtemps. C’est vraiment un coach qui montre aussi l’ambition du club. » Sergio Conceiçao a remporté 11 trophées avec Porto en l’espace de 7 ans, avec 3 championnats, 4 coupes du Portugal, 1 coupe de la ligue et 3 supercoupes du Portugal.

L’OM rassure avec un coach de ce calibre après une saison très spéciale. Le club phocéen a connu pas moins de trois coachs cette saison. « C’est quand même rassurant sur les moyens qu’a l’OM, parce que tu n’attires pas Conceiçao avec rien. Si le club était exempt financièrement Conceiçao ne vient pas. »