Mercato OM : Le retour de Saliba toujours dans les tuyaux ?

L’Olympique de Marseille aurait bien réactivé le dossier William Saliba ! D’après L’Equipe, le club serait même confiant dans ce deal !

Après une saison XXL sous le maillot de l’Olympique de Marseille, William Saliba a connu l’Equipe de France à deux reprises. Le défenseur n’était que prêté par Arsenal et a dû y retourner pour les matchs de préparation.

L’optimisme règne pour Saliba?

Pablo Longoria n’a pas oublié son ancien joueur. Le président marseillais aurait même dîné avec l’agent de Saliba en début de semaine d’après les informations de Fabrizio Romano. Un dossier qui serait bel et bien réouvert par les dirigeants de l’OM comme l’explique L’Equipe.

Pire, le quotidien sportif affirme que l’OM est « étonnamment optimiste » pour ce retour. Avec le départ annoncé de Luan Peres, est-ce un signe pour que Saliba revienne à Marseille, là où il a performé durant la saison dernière? Mikel Arteta semble lui faire confiance… Pour rappel, le Français n’a plus qu’un an de contrat chez les Gunners.

Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut — Courmes

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)