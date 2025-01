OM : Rulli définitivement meilleur gardien de Ligue 1 ?

La série se poursuit pour l’OM qui, grâce à cette victoire en terre rennaise (1-2), enchaîne un 6ème succès sur les 7 derniers matchs. Une victoire qui permet aux marseillais de creuser l’écart à la deuxième place du classement en raison des contreperformances de Monaco, Lille et Lyon un peu plus tôt dans le week-end. Voici la note et l’appréciation de monsieur Geronimo Rulli lors de ce match de la 17e de Ligue 1.

Marseille a donc remporté ce match 1-2 après avoir pourtant été mené au score. Dès le début, l’OM maîtrise sans surprise le ballon mais n’arrive pas à se procurer de réelles situations et c’est alors sur la 1ère occasion rennaise à la 28′ que Rulli s’emploie une première fois au devant de Kalimuendo grâce à un superbe arrêt réflexe. Dans la foulée, l’arbitre du match va accorder un pénalty aux rennais en sanctionnant une main de Murillo quelques secondes après la parade de l’Argentin. Un penalty face auquel le portier de l’Albiceleste se montrera une nouvelle fois impérial en détournant magnifiquement la frappe de Kalimuendo (32′) sur son poteau avant de voir la balle sortir. C’est déjà le troisième penalty arrêté par Geronimo Rulli cette saison sur …. 3 concédés ! Il ne pourra cependant rien faire sur l’ouverture du score de l’ancien parisien quelques minutes plus tard (43′). En seconde période, il sera encore une fois déterminant en repoussant les quelques timides assauts des rennais sur ses buts. L’ancien de Villarreal a donc une nouvelle fois réalisé une performance XXL et confirmé son potentiel statut de meilleur gardien du championnat.

La note de Geronimo Rulli : 8/10

Son appréciation

Geronimo Rulli a de nouveau été déterminant lors de la victoire des siens face à Rennes (1-2), particulièrement en première période où il s’est montré impérial à deux reprises face à Kalimuendo en réalisant un premier arrêt réflexe à bout portant (28′) avant de stopper magnifiquement son penalty (32e’). Alors que l’OM a réussi à renverser le score après le 1er but rennais, Rulli a maintenu à flots le navire olympien en repoussant les quelques tentatives rennaises de la seconde période. Nouvelle performance XXL pour l’argentin !

Les notes des médias

Note de L’Equipe 8/10 Dans le premier temps fort rennais, le seul peut-être de la rencontre, le gardien de l’OM a été capital, comme très souvent depuis le début de saison. Il a d’abord parfaitement jailli dans les pieds d’Amnaud Kalimuendo, après plusieurs ratés de ses coéquipiers, notamment son compatriote Leonardo Balerdi, pour détourner sa frappe à bout portant (28°). Une intervention très rapide qui n’a pas suffi puisque dans la foulée de l’action, Amir Murillo a été très sévèrement sanctionné d’un penalty pour une faute de main. Mais Rulli et les penalties, c’est une belle histoire depuis son arrivée à l’OM, et l’international argentin l’a encore confirmé en détournant la frappe de Kalimuendo, encore lui, sur son poteau droit (32°). Pour la troisième fois de la saison, après les matches à Brest et à Lyon, Rulli s’est donc distingué dans cet exercice où il semble désormais prendre l’ascendant sur ses adversaires. Note de Maxifoot 7,5/10 Le gardien de l’OM n’aura pas réussi à préserver sa cage inviolée dans cette rencontre, mais quelle performance de sa pacomme souvent depuis son arrivée l’été dernier, le gardien marseillais a été décisif pour son équipe. Il y a d’abord cet arrêt réflexe devant Kalimuendo, puis ce penalty arrêté face à l’attaquant rennais. L’Argentin doit finalement s’incliner sur la troisième tentative de son adversaire. Il n’a pas eu grand-chose à faire en seconde période. Note de FootMercato 7,5/10 Impressionnant depuis le début de saison, le portier argentin a encore sorti une prestation remarquable ce samedi à Rennes. Rassurant sur sa ligne et souverain dans sa surface, l’ancien de Montpellier n’a pas eu grand-chose à faire pendant près d’une demi-heure. Volontaire et déterminant lors d’une frappe à bout portant de Kalimuendo (28e), il a parfaitement lancé son match en arrêtant son troisième penalty de la saison face à Arnaud Kalimuendo. Et s’il n’a rien pu faire sur la tentative gagnante de l’ancien du RC Lens quelques minutes plus tard (44e), Rulli peut se targuer d’avoir été un dernier rempart brillant ce soir, comme souvent cette saison. Auteur d’une seconde période de grande qualité en s’interposant sur les moindres tentatives rennaises, l’Argentin continue donc sur son impressionnante lancée cette saison, comme peuvent en témoigner ses quatre parades ce soir et son jeu au pied impeccable.

