Mercato OM : ça se confirme pour Mudryk !

Le recrutement de l’OM est ambitieux malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. L’arrivée d’Adrien Rabiot illustre la stratégie offensive du duo Longoria / Benatia sur le mercato, d’autres noms sont évoqués comme celui de Pogba mais aussi de Mudryk qui sera effectivement disponible en prêt cet hiver…

Evoqué par le média TeamTalk en septembre dernier (voir plus bas), l’intérêt de l’OM pour Mykhailo Mudryk et plus précisément du coach De Zerbi sera-t-il toujours valable cet hiver ? Une chose est sûre, l’ailier ukrainien sera disponible en prêt en janvier. Selon le média GIVEMESPORT, « il y a vraiment des chance de voir Mudryk quitter Chelsea en janvier dans le cadre d’un prêt. » L’arrivée de Pedro Neto et Jadon Sancho à Stamford Bridge cet été l’ont fait reculer dans la hiérarchie, sans parlé du bon niveau de Noni Madueke et Cole Palmer…

Mudryk disponible en prêt en janvier…

Will the speedy winger be sent away on loan? ⚡️ Written by @DeanJonesSoccer & @WillLankyMedia https://t.co/mcCU8MKIiK — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 10, 2024



Selon les informations du média anglais TEAMtalk, l’OM s’intéresse à Mudryk. « Leur manager Roberto de Zerbi est un grand fan de l’ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l’issue la plus probable pour Mudryk en janvier, car les clubs ne sont généralement pas désireux de dépenser de grosses sommes en milieu de saison. (…) L’ailier de 23 ans, n’a pas encore réussi à s’adapter au système du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’entraîneur italien a clairement indiqué qu’il avait du travail à faire s’il voulait devenir un titulaire régulier. » Est ce que l’OM peut s’offrir la pépite ukrainienene cet hiver dans le cadre d’un prêt ? Le poste d’ailier gauche ne semble pourtant pas une priorité !

L’OM s’intéresse à Mudryk en prêt ?

🚨EXCLUSIVE🚨 Mykhailo Mudryk is ready to leave Chelsea in search of new opportunities, and Marseille want to sign him, TEAMtalk can confirm👀 https://t.co/74t8QzI9nr — TEAMtalk (@TEAMtalk) September 18, 2024

Selon Sport Witness, Roberto De Zerbi aurait tenté d’intégrer un joueur de Brighton à l’Olympique de Marseille : Julio Enciso. L’international paraguayen n’a finalement pas rejoint le club du sud de la France. Il reste cependant une option envisageable.

Roberto De Zerbi n’a pas connu une seule défaite depuis le début de la saison (3 victoires, 1 nul). Après un mercato estival fructueux, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a des joueurs remarquables à sa disposition. Il lui manque néanmoins un ailier qu’il côtoyait à Brighton.

De Zerbi me voulait mais ça n’a pas marché

🚨Roberto De Zerbi voulait emmener Julio Enciso 🇵🇾 (20 ans) à l’OM ! « Roberto De Zerbi m’a appelé quand il est allé à Marseille, il me voulait mais ça n’a pas marché. C’est un entraineur qui a eu un vrai impact, à tirer le meilleur de moi. » (@Sport_Witness) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/kaKzqydvIT — Infos OM (@InfosOM_) September 17, 2024

À lire aussi : Ex OM : Le spectaculaire retour de Thauvin !

À lire aussi : OM PSG – Mercato : Dugarry s’enflamme sur le choix Rabiot !