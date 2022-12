Mercato OM : ça se confirme pour Ounahi !

L’Olympique de Marseille va profiter de la fenêtre du mercato hivernal pour se renforcer. En cas de départ de Gerson, Azzedine Ounahi serait bien une priorité de Longoria.

Sur le plateau de Prime Video dans l’après match un journaliste de la plateforme confirme ainsi l’intérêt du club phocéen « Il va y avoir un mercato qui va influer sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. On en a parlé avec le président du SCO D’Angers qui évoquait l’intérêt de plusieurs clubs. On en profite pour vous confirmer que que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi surtout en cas de départ de Gerson et donc de rentrées de liquidités »

👀 « On sait que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi » Le milieu angevin serait-il un bon ajout dans l’effectif marseillais ? #OM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/USfL77U1HZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 29, 2022

Le président Saïd Chabane avait récemment confirmé que des clubs français étaient sur le coup pour s’attacher les services de son milieu de terrain. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu’il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Aujourd’hui, on a deux clubs français qui sont dessus, » a-t-il ainsi déclaré à Prime Video.