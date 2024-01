Mercato OM : ça se précise pour la 4e recrue !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM cherche toujours son latéral gauche dans l’optique de remplacer Renan Lodi parti en Arabie Saoudite. Plusieurs pistes sont étudiées mais cela devrait être finalement Quentin Merlin à condition que Nantes valide au préalable l’arrivée d’Haidara en provenance de Lens.

Selon FootMercato, « Le chassé croisé de l’hiver est enclenché. Dénouement proche pour les dossiers Merlin à l’ OM et Haidara à Nantes ! Il ne manque plus que les OK de Nantes et de Lens (et c’est le plus important. Sans ça, pas de deal). » Un jeu de chaises musicales qui pourrait finalement bien arranger l’OM. Si ce deal capote, c’est Nuno Tavares qui pourrait revenir à Marseille.

Merlin, il ne manque plus que la validation de Lens et Nantes !

🚨 Le chassé croisé de l’hiver est enclenché

Dénouement proche pour les dossiers Merlin à l’ OM et Haidara à Nantes ! Il ne manque plus que les OK de Nantes et de Lens (et c’est le plus important. Sans ça, pas de deal). @Santi_J_FM https://t.co/kCgWx2wIlw — Sébastien Denis (@sebnonda) January 25, 2024



L’OM s’active sur plusieurs dossiers, celui menant à Truffert est compromis, l’option Bradley Locko a été explorée avant d’opter pour Quentin Merlin. Ces dossiers sont gérés par Banatia et Tessier, l’Equipe explique que Pablo Longoria aimerait lui faire revenir Nuno Tavares, prêté par Arsenal à Nottingham Forrest. Le quotidien sportif précise que « qu’à certains agents, Longoria glisse : « Je n’ai plus la main, c’est Tessier le décideur final ! » Il y a du vrai (il aimerait que le DG lui succède), et du faux (il est encore le patron). Le jeu de pistes continue, et une source olympienne nous confiait mercredi soir : « Entre Merlin et Tavares, c’est du 50-50 ! ». Suspense !

Longoria fait savoir qu’il n’a plus la main !

La une du journal L’Équipe du jeudi 25 janvier Lire l’édition > https://t.co/tdPOOR7G5t pic.twitter.com/MagJK5PLpG — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 25, 2024

Voici un extrait de notre dernière émission, Débat Foot Marseille, avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Cyril Chabanier, président de la CFTC. On revient sur les rumeurs de départ de Pablo Longoria avec les précisions de Benjamin Courmes !

Avec le départ de Pedro Iriondo, on parle de plus en plus de celui de Pablo Longoria ! Le président de l’Olympique de Marseille semble s’affaiblir en interne avec de nombreuses départs de personnes qui l’entouraient. Pour notre journaliste Benjamin Courmes, cela pourrait aller plus vite que prévu !

« Des rumeurs circulent effectivement sur son avenir. Bon, nous ce qu’on sait, c’est effectivement la tendance à un départ de Longoria même peut être d’ici la fin du du mercato. Ce qui serait étonnant. », explique le journaliste dans notre émission Débat Foot Marseille.

« On ne sait pas mais c’est une tendance forte, répond Cyril Chabanier. C’est clair que c’est une tendance forte à son départ et tout ton entourage qui part au bout d’un moment, tu peux pas rester. Après, je suis pas certain qu’il faille qu’il parte avant la fin du mercato ou en cours de saison. Je ne pense pas qu’on soit maintenant à quatre mois près et ce n’est pas le travail du président qui va se faire en février, mars, avril qui va être important. Après, il ne faudrait pas non plus qu’il parte en juin juillet, Un président, Ça participe au recrutement. Il faut préparer la saison suivante. Mais en tout cas, il n’y a pas. Il n’y a pas d’urgence. »