L’Olympique de Marseille a été très actif sur les arrivées mais pas encore sur les départs. Lucas Perrin pourrait avoir du temps de jeu dans un autre club de Ligue 1 dès la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille a officialisé plusieurs arrivées lors de ce mercato. Longoria n’a pas chômé et a fait signer Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Gerson, Pau Lopez, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi. Côté départ, c’est plus compliqué pour le moment…

Sans compter les fins de contrat, le président n’a trouvé un point de chute qu’à Kevin Strootman qui a signé en prêt dans le club italien de Cagliari. Si des rumeurs concernant Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara s’enchaînent, il n’y a pas encore de départ officiel.

L’OM ET STRASBOURG PROCHES DE TROUVER UN ACCORD POUR LUCAS PERRIN?

Cela pourrait changer pour Lucas Perrin ! Le défenseur formé à l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière sous les ordres d’AVB, Larguet et Sampaoli. Si son nom a été longtemps lié au Clermont Foot, promu en Ligue 1, il pourrait rester dans le championnat français mais au Racing Club de Strasbourg !

A LIRE AUSSI : OM : Longoria révèle son secret pour ce mercato (déjà) réussi !

En effet, selon les informations de France Bleu mais aussi de L’Equipe, le jeune défenseur central pourrait rebondir en Alsace. Les discussions entre les deux clubs avanceraient bien et pourrait bientôt aboutir autour d’un prêt avec option d’achat. Dans ce dossier, l’OM pourrait récupérer 1,5 millions d’euros.

Transferts : Strasbourg pointe son nez pour Lucas Perrin (OM) https://t.co/1wDpI03KmQ pic.twitter.com/dEQEzPDXdn — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2021

LONGORIA MET LES CHOSES AU CLAIR CONCERNANT LES DEPARTS

En conférence de presse, Pablo Longoria a mis les choses au clair concernant les départs : L’Olympique de Marseille ne bradera pas ses joueurs ! Les clubs qui suivent Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car sont prévenus…