Mercato OM : Ça se précise pour Vidal…

Jorge Sampaoli serait très intéressé par le fait de faire venir Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille. Le Chilien aurait refusé deux propositions ces derniers jours.

Toujours sous contrat avec l’Inter Milan, Arturo Vidal serait dans le viseur de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Pablo Longoria affirmait il y a une semaine qu’il souhaitait recruter des jeunes joueurs, des « pépites » mais envisagerait également de les encadrer par des joueurs d’expérience pouvant absorber la pression marseillaise.

Selon plusieurs médias et notamment Mediaset, Arturo Vidal aurait reçu une proposition de la part de l’Olympique de Marseille. L’international chilien qui a bien connu Jorge Sampaoli en sélection aurait refusé cette offre. Le club brésilien de Flamengo a également proposé un contrat à l’ancien joueur du FC Barcelone mais il l’aurait également recalé.

Arturo Vidal semble donc vouloir rester à l’Inter Milan. Champions de Serie A, les Interistes ont fêté comme il se doit ce sacre. Le milieu chilien espère certainement avoir plus de temps de jeu avec l’arrivée de la Ligue des Champions avec Antonio Conte.

Le journaliste italien Nico Schira expliquait il y a quelques jours que l’ancien joueur de la Juventus Turin songeait à quitter l’Inter et que Pablo Longoria lui aurait fait une proposition intéressante : le même salaire qu’il touche en Serie A mais étalé sur deux saisons. Pour rappel, il ne reste qu’un an de contrat à Arturo Vidal.

Florent Germain, journaliste pour RMC affirmait également ce lundi que Sampaoli souhaite un joueur de « gros calibre » au poste de numéro 6 mais sans donner de nom… Le profil collerait parfaitement au Chilien âgé de 33 ans.

« Arturo Vidal pourrait quitter l’Inter Milan cet été. Son salaire (6,5 M € pour l’année prochaine) est trop élevé. Jorge Sampaoli l’aime et l’Olympique de Marseille s’est montré intéressé, mais le milieu de terrain devrait répartir son salaire sur 2 ans» Nicolo Schira – source : Twitter (30/04/2021)

