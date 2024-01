Mercato OM : ça sent bon pour cette prolongation !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que le mercato hivernal de l’OM tarde à décoller, Pablo Longoria s’est exprimé en conférence de presse dans le cadre de la présentation de la recrue Jean Onana. Il a fait le point sur le mercato mais aussi sur l’avenir de la pépite marseillaise Billel Nadir dont le contrat se termine en juin 2024.

le président de l’OM s’est montré optimiste concernant les négociations autour d’une prolongation de contrat. « On croit beaucoup en Nadir. Il a beaucoup progressé. Il a eu des débuts difficiles mais il a cherché à s’imposer. On lui a proposé une prolongation, les discussions avancent bien. Il s’impose et donne satisfaction ». Le jeune marocain de 20 ans dispute cette année ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot olympien.

Prolongation en vue pour Nadir ?

Titulaire pour la première fois en Coupe de France ce dimanche, Nadir a su saisir sa chance face à Thionville (N3) en se montrant intéressant dans l’entrejeu phocéen. Il rejoint en 2021 l’équipe numéro 2 de Marseille en National 3 en provenance de Nice. Deux ans plus tard, cette année, il rejoint le groupe professionnel et découvre la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que l’Europa League. Grosse ascension pour ce joueur qui jouait encore en National 3 (avec Marseille) l’année dernière.