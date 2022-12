Mercato OM : Ca serait une déception totale »

L’olympique de Marseille pourrait se montrer particulièrement actif lors de ce mercato hivernal. Ces dernier jours un départ de Mattéo Guendouzi a même été évoqué par le journal l’Equipe.

Dans l’émission d’après match hier soir, le journaliste chez Les Lions de l’Atlas, Hakim, évoque la possibilité de voir partir l’international français dès le mois de janvier en cas d’offre importante pour l’Olympique de Marseille.

Le nerf de la guerre pour Longoria c’est de récupérer de l’argent pour faire évoluer son projet.

« Ca serait une déception totale parce qu’on cherche toujours à avoir des joueurs qui collent à l’identité du club. Et lui, même si c’est un parisien, c’est quelqu’un qui incarne totalement la mentalité du club marseillais. On pourrait en chercher des milliers, lui il est vraiment fait pour l’OM. Longoria c’est quelqu’un d’ultra pragmatique, c’est quelqu’un qui te tape sur l’épaule aujourd’hui et qui peut te « taper » plus tard aussi pour te faire partir, on le voit avec Gerson. Longoria c’est quelqu’un qui a une vision des choses comme : l’utile aujourd’hui, et si ce n’est pas utile au moins c’est vendable. Guendouzi est peut-être la valeur marchande la plus importante de l’effectif. Je pense que les offres de 50 millions d’euros on ne peut pas les balayer d’une main, c’est le montant que devrait récupérer l’OM sur lui. Pourquoi ? C’est un joueur qui a une grande expérience, qui est international français, qui a beaucoup de marge de progression, il n’est pas très vieux, il y a pas mal de choses à faire avec lui. Le nerf de la guerre pour Longoria c’est de récupérer de l’argent pour faire évoluer son projet. Sur le côté, ce n’est pas son rôle donc on peut éventuellement s’en passer, puisque Tudor a déjà ses joueurs à chaque poste. » Hakim (Journaliste chez Les Lions de l’Atlas) – 29/12/2022

