L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un latéral droit. Selon les informations du journaliste Karim Bennani, Pol Lirola reste la priorité mais le dossier Daniel Wass semble plus abordable pour les finances du club.

Pablo Longoria a affirmé à plusieurs reprises qu’il souhaitait faire revenir Pol Lirola à l’Olympique de Marseille. En six mois de prêt, le latéral droit a convaincu les supporters marseillais ainsi que le coach Jorge Sampaoli.

L’Espagnol resterait la priorité de l’OM à ce poste mais selon les informations de Karim Bennani, le club est en difficulté financière et ne peut pas encore boucler le transfert de Pol Lirola. Daniel Wass qui également une piste de Longoria à ce poste est plus abordable mais le Danois est aussi dans le viseur du Celta Vigo, club dans lequel il a évolué par le passé.

Je ne suis pas content de cette situation — Longoria

Pour finaliser ces dossiers, Pablo Longoria va devoir vendre des joueurs afin de récupérer des liquidités. Pour le moment, les caisses marseillaises sont vides et ceci explique la longueur des dossiers. Jorge Sampaoli n’a toujours aucun latéral droit dans son effectif… Une situation que le président marseillais ne vit pas bien.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)

Lirola veut jouer à l’OM la saison prochaine

De son côté Pol Lirola était en Provence ce week-end selon La Provence et le journaliste Alfredo Peddulà. Il serait de retour en Italie en début de semaine afin de reprendre l’entraînement avec Florence. La priorité du joueur serait bel et bien de jouer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.