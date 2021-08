Mercato OM : Sampaoli prêt à remettre en cause le statut de Mandanda ?

Deux semaines après la reprise du championnat de France, Steve Mandanda a entamé sa quatorzième saison dans les cages de l’Olympique de Marseille. Toutefois, le portier marseillais est en grande difficulté depuis le début de saison. Pau Lopez pourrait bientôt le remplacer dans les cages.

Les temps sont durs pour Steve Mandanda. Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille depuis 13 saisons, le portier marseillais est en grande difficulté depuis le début de la saison. En effet, même s’il est loin d’être le seul fautif, Steve Mandanda a encaissé 4 buts en seulement 3 tirs cadrés sur les deux matches face à Montpellier et Bordeaux. Des statistiques inquiétantes pour le portier marseillais qui semble manquer de vivacité et de précision dans son jeu au pied. À tel point que ses performances mitigées ne sont pas passées inaperçues en interne. Après avoir enregistré l’arrivée de Pau Lopez en tant que numéro 1 bis, Jorge Sampaoli ne cesse de louer ses qualités, notamment dans le jeu au pied. À en croire L’Equipe, le portier espagnol pourrait bientôt être installé dans les buts olympiens. L’OM espère qu’il sera pleinement opérationnel lors de la première quinzaine de septembre.

j’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment – Steve Mandanda

Dans les colonnes de La Provence, Steve Mandanda révélait ces derniers jours bien vivre cette concurrence avec Pau Lopez. Selon lui, il s’agit d’une évolution logique et normale.

« La concurrence, pour parler de Pau López qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yohann Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. C’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)