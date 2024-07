Mercato OM : « ça va être compliqué de trouver mieux » !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Hier dans l’apéro mercato les consultants ont évoqué le cas Brice Samba, souvent annoncé à l’Olympique de Marseille durant ce mercato.

Les rumeurs tout autour de Brice Samba à l‘OM prennent de plus en plus d’ampleur. Le capitaine lensois les a même évoqués durant une conférence de presse. Le portier international français n’est pas fermé à un départ du Racing Club de Lens. Un joueur à aller chercher selon Massimo Stern, « Je suis pour, mais on l’avait chez nous, je suis preneur Brice connait le club. Il aime le club je l’ai entendu dans une interview dire qu’il attendait quand même de voir ce que son club comptait faire de lui mais que la porte n’était pas fermée. Internationale français, il parle français, il connaît le club, il connaît le contexte ce n’est pas un gardien timide donc ilva s’imposer dans la surface et auprès de ses coéquipiers. Pour moi c’est bonus, il a 30 ans elle est dans la force de l’âge. Toute façon, ça va être compliqué de trouver mieux. Oui ça va être cher mais mieux que Samba c’est encore plus cher ça que je veux dire. », déclare le supporteur de l’OM dans l’émission.



