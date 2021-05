Mercato OM : « Caleta Car devra montrer beaucoup plus en Premier League ! »

L’OM n’a pas fait mieux qu’un triste match nul 1-1 à Metz pour clôturer sa saison 2020/2021. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta Car sur ce match.

On attendait un dernier match champagne suite à la première mi-temps proposé face à Angers la semaine dernière et tout le monde a été déçu. Face au bloc bas sans imagination proposé par Frederic Antonetti, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas montré de rythme, de mouvement et de justesse technique pour emballer la rencontre. Le match a donc été terne, sans occasion (aucun tir cadré pour l’OM en première mi-temps). Une partie ennuyeuse qui s’est un peu animée dans les arrêts de jeu et la rocambolesque utilisation de la VAR pour accorder un penalty de chaque côté, le tout occasionnant 15 minutes d’arrêts de jeu. Il était tant que cela se termine. Titulaire pour ce match, Duje Caleta Car a encore été très moyen, l’international croate va devori se relancer pendant l’Euro et devrait rejoindre la Premier League ce été. Il semble de toute façon être encore dans la salle d’embarquement de Marignane depuis l’hiver dernier et son transfert avorté pour Liverpool…

A lire : FC METZ – OM (1-1) // LES NOTES DE FCM : PAS DE JEU, DÉCEPTION MAIS LES MARSEILLAIS FILENT EN EUROPE MALGRÉ TOUT…

La note de Duje Caleta-Car : 3/10

Son appréciation

Il faudra montrer beaucoup plus en Premier League !

Vraisemblablement parti pour aller en Angleterre la saison prochaine, Duje Caleta-Car va devoir se faire au rythme du jeu britannique. Pas vraiment à son aise lors des derniers matchs marseillais, le Croate n’aura pas réussi à digérer son non-départ pour Liverpool. Il pensera sans doute, comme Thauvin, que le fait de quitter Marseille est un soulagement tant on le sent mal à l’aise sur le terrain. Encore une fois ce dimanche, il n’a pas été impérial : ni dans les airs, ni en un contre un, ni dans la relance. Un match très décevant.