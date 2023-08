Mercato OM: Caminiti s’interroge concernant Malinovskyi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato estival olympien n’est pas terminé dans le sens des arrivées comme dans celui des départ. Ruslan Malinovskyi devrait quitter l’Olympique de Marseille. Besiktas aurait formulé une offre pour le milieu offensif, qui ne souhaiterait pas rejoindre la Turquie.

Son nom revient également avec insistance en Italie, notamment du côté du Genoa, promu en Serie A. Un prêt payant avec une option d’achat obligatoire est envisagé. D’après la Gazzetta dello Sport, Bologne a aussi eu des contacts la semaine passée avec l’agent du joueur. Notre consultants du Débat Foot Marseille, Christian Caminiti a évoqué le cas de l’international ukrainien.

Ruslan Malinovskyi va probablement quitter l’OM cet été. L’Ukrainien, recruté spécifiquement pour la philosophie de jeu d’Igor Tudor, n’entre pas dans le schéma tactique du technicien espagnol Marcelino.

A LIRE AUSSI: OM : Djellit s’inquiète des conséquences catastrophiques sur le mercato !

« Il faut laisser une occasion à Malinovskyi de pouvoir se révéler et ne pas de suite l’éjecter »

« Les coachs arrivent avec des idées préconçues, mais connaissent-ils vraiment le profil du joueur et son état d’esprit ?, s’interroge Christian Caminiti. Dans ce cas, il y a des milliers de joueurs partout dans le monde. On peut parfois avoir des accointances avec certains mais à un moment donné, il faut s’approprier son effectif. Il faut essayer d’exploiter Malinovskyi et ne pas tout de suite le condamner. On peut avoir des surprises », ajoute l’ancien joueur de l’OM.