Mercato OM : Ce capitaine poussé dehors ? (vers la Turquie?)

L’OM cherche activement un entraineur et espère avoir une réponse postive de Sergio Conceicao cette semaine. En attendant, la direction doit faire baisser sa masse salariale et pourrait pousser dehors un des capitaines de la saison dernière.

Selon Ignazio Genuardi, Samuel Gigot ne ferait pas partie des plans pour la saison prochaine même si l’on ne connait pas encore le nom du prochain entraineur. « Malgré un contrat juin jusqu’en 2025, Gigot ne rentre plus dans les plans de l’OM. Alors que son nom a notamment été glissé sur le marché turc (Trabzonspor), le Brestois Brassier plaît fortement pour la suite côté phocéen (Milan et Bologne très intéressés en Italie). » A suivre…

Gigot poussé vers la sortie ?

En conférence de presse, Samuel Gigot a été interrogé sur le niveau de Balerdi et le retour de Clauss en compétition avec l’OM. « Balerdi a passé un cap cette année. Je suis très fier et content pour lui, il le mérite. Il a énormément progressé mentalement et physiquement. Il a pris de la masse. Techniquement, il est au dessus. Il est à un niveau très élevé. C’est vraiment beau. (…) On est tous content pour Clauss et pour son but. On est très content de son retour contre Nice. »

Balerdi a passé un cap cette année

