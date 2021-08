Alors que Jules Koundé s’apprêterait à prendre la direction de Chelsea, le FC Séville ne penserait plus à Boubacar Kamara pour le remplacer. D’après Fabrizio Romano, Sven Botman serait la priorité du club andalou.

La fin du mercato s’annonce électrique. Du côté des arrivées comme des départs, il devrait y avoir encore beaucoup de mouvements à l’OM d’ici le 31 août. En effet, il manque encore quelques joueurs à Jorge Sampaoli pour compléter son effectif. En conférence de presse, il avait fait savoir qu’il espérait encore 4 à 5 joueurs.

Après avoir enregistré le départ de Dario Benedetto ainsi que de Nemanja Radonjić, le technicien argentin pourrait encore voir d’autres joueurs partir d’ici la fin du mercato. Si Duje Caleta-Car a la cote outre-Manche, Boubacar Kamara pourrait également plier bagages… En effet, les deux joueurs sont les valeurs marchandes les plus élevées de l’effectif. Toutefois, alors que Séville semblait intéressé par l’olympien, il ne serait désormais plus la priorité.

Ces dernières heures, le FC Séville s’apprêterait à perdre Jules Koundé du côté de Chelsea. Et depuis plusieurs semaines, la presse espagnole révélait que Boubacar Kamara était la priorité du club andalou en cas de départ de Jules Koundé. Toutefois, la donne semble avoir changé puisqu’un tout autre profil serait désormais ciblé par Monchi.

En effet, à en croire les informations révélées par Fabrizio Romano, le FC Séville ciblerait Sven Botman en défense centrale. Arrivé à Lille en provenance de l’Ajax pour un montant de 8 millions d’euros la saison dernière, le défenseur central néerlandais a donc tapé dans l’oeil du club andalou.

En s’intéressant à Sven Botman, on pourrait donc penser que Boubacar Kamara n’est plus la priorité du FC Séville d’ici la fin du mercato. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Il est encore difficile de le savoir sachant que l’incertitude règne toujours sur l’avenir du milieu de terrain olympien. À un an de la fin de son contrat, il n’a pas encore prolongé. S’il reste cet été, Foot Mercato laissait entendre que Boubacar Kamara pourrait accepter de prolonger son contrat d’une saison pour ne pas partir libre. Affaire à suivre…

Excl. Wolverhampton want Sven Botman as new centre back, also Sevilla are in the race. Wolves are prepared to open talks with Lille. Nothing advanced or agreed for Caleta-Car. 🐺🔴 #Wolves

Also Sevilla consider Botman their top target in case Koundé will be sold to Chelsea.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021