Sampaoli attend 4 à 5 joueurs, Lirola retardé ? Un jeune défenseur en approche… les 3 infos mercato OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM à 20h10 tous les jours. Au menu ce jeudi : Sampaoli fait un point mercato, Lirola vol annulé ? Et

Sampaoli veut encore 4 à 5 joueurs, pas de confirmation pour Lirola !

Avant le déplacement à Nice dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD ce vendredi. Le coach argentin de l’OM est revenu sur le match nul concédé face à Bordeaux, il a aussi évoqué la rencontre face à Nice et confirmé que d’autres recrues allaient arriver. Par contre il n’a pas confirmé le retour de Lirola, ni le départ de Benedetto…

« On a une équipe toujours en formation avec de nouveaux joueurs. On n’a pas encore un effectif au complet. On essaye de renforcer quelques concepts défensifs pour être moins en danger à l’avenir. (…) Quand on analyse le match, on voit plus de choses. On a laissé le ballon à Bordeaux en seconde période et on a pris les deux buts. Quand l’équipe n’est plus protagoniste, on a vu qu’elle se mettait en danger. (…) Ce sera un match compliqué. C’est un gros défi pour moi en tant qu’entraîneur, mais aussi pour les joueurs. Nice est en grande forme et essaiera certainement de faire comme Lille la saison dernière. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)

Pas confirmé pour Lirola ni Benedetto — Sampaoli

« Concernant Pol Lirola, il a été très bon avec nous. Son arrivée n’est pas confirmée. Pour Pippa, ce n’est pas confirmé de notre côté. Mais si c’est le cas, il y a beaucoup de choses à voir pour savoir quel profil prendre pour le remplacer. Concernant Milik, il faudra voir avec le médecin. Il manque quatre ou cinq joueurs dans l’effectif. J’espère que la semaine prochaine, j’aurai un effectif complet… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)

Le vol de Lirola annulé ?

Pol Lirola devrait faire son retour du côté de l’Olympique de Marseille ! Après plusieurs semaines de négociations acharnées entre l’OM et la Fiorentina, l’Espagnol va bel et bien poursuivre sa carrière du côté de la cité phocéenne. En effet, les deux clubs se sont entendus sur un transfert échelonné d’un montant de 13 millions d’euros. Alors que l’OM ne comptait aucun latéral droit dans son effectif, son arrivée devrait permettre à Jorge Sampaoli d’avoir un groupe plus complet et plus équilibré sur le terrain.

Alors que Sky Sports révélait hier soir que sa visite médicale était programmée à aujourd’hui, un léger imprévu a fait son apparition ces dernières minutes. À en croire le compte Twitter @Massilia1978, le vol de Pol Lirola aurait été reportée puisque son vol a été annulé. Initialement prévu aux alentours de 14h30 du côté de Marignane, l’Espagnol devrait donc se faire attendre encore un peu… Si la raison de ce report n’a pas été communiquée, il ne devrait y avoir en théorie aucune incidence sur son transfert à l’OM puisque les deux clubs se sont entendus sur les derniers détails de la transaction, hier dans la soirée.

Par ailleurs, l’OM s’est même déjà mis d’accord contractuellement avec Pol Lirola puisqu’un contrat de 5 saisons l’attend. Après s’être montré convaincant lors de son prêt en seconde partie de saison, nul doute que l’attente est encore plus longue. À l’image de Pol Lirola, les supporters olympiens se montrent impatients et n’attendent que sa venue. Ces dernières semaines, Pol Lirola n’a cessé d’affirmer sa volonté de rejoindre seulement l’OM. Il l’a même prouvé en déclinant deux propositions dont une de l’Atalanta Bergame. Le journaliste, Alfredo Pedullà a tweeté :« J’ai dit d’ici ce soir à Marseille. S’ils t’ont dit d’autre chose, je ne peux pas leur répondre… » Fin du feuilleton ce soir ?

En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria a été interrogé sur le dossier Pol Lirola. Il n’a jamais caché sa volonté de conserver le latéral droit espagnol cette saison.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Micky Van de Ven se rapproche de l’OM ?

Ces dernières heures, le mercato s’accélère du côté de Marseille. Après avoir enregistré le départ de Dario Benedetto et la prochaine arrivée de Pol Lirola ces dernières 24 heures, l’OM est loin d’avoir terminé son marché dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Et dans les prochains jours, le club phocéen pourrait enregistrer un nouveau départ. En effet, Duje Caleta-Car pourrait bientôt plier bagages. Le défenseur croate est considéré comme l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif. Plusieurs clubs seraient intéressés par son profil dont West-Ham qui aurait même formulé une offre de 14 millions d’euros + 3 millions bonus. Pablo Longoria attendrait au moins 20 millions d’euros pour se séparer de son défenseur. Pour le remplacer, l’OM serait proche de recruter Micky Van de Ven.

En effet, RMC Sport annoncé il y a quelques jours que Micky Van de Ven serait sur le point d’être recruté par l’OM en défense centrale. Le jeune défenseur, qui évolue au FC Volendam en deuxième division néerlandaise, est considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe. Peu de temps après, La Provence avait même révélé que Pablo Longoria avait formulé une offre de 800.000 euros pour tenter de s’attacher ses services. Une offre refusée par le club néerlandais. Le Telegraaf évoquait même que Micky Van de Ven se serait même rendu du côté de Marseille aux côtés de son père et de son agent, Mino Raiola pour tenter de trouver un accord, il y a une dizaine de jours.

À en croire les informations révélées par NH Nieuws, le défenseur néerlandais est bel et bien lié à un transfert du côté de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen serait le mieux placé sur le dossier pour accueillir Micky Van de Ven cette saison. Reste à savoir comment l’OM compte s’entendre avec le FC Volendam d’ici les prochains jours…

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal le 31 juillet dernier, Pablo Longoria s’était exprimé au sujet du mercato. Le président olympien avait annoncé que le mercato était loin d’être terminé dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Alors que Pol Lirola est sur le point d’arriver, Micky Van de Ven pourrait donc le suivre prochainement !

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)