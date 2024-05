Mercato OM : Ce coach étranger n’est pas intéressé !

Le dossier de l’entraîneur est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines à Marseille. Alors que la priorité se nomme Conceicao, Pablo Longoria dispose de plusieurs plans B, un entraineur italien ne serait pas intéressé !

Alors que le dossier Conceicao est loin d’être bouclé, l’OM et son président Pablo Longoria perdent des plans B ! Franck Haise va signer à Nice, et le coach de Monza Palladino aurait d’autres priorités. En effet, selon le média italien Calciomercato, « le PDG de Monza veut tenter sa chance pour convaincre Palladino de rester à Monza, même si l’entraîneur né en 82 demande d’importantes garanties techniques et un effectif capable de viser des objectifs encore plus importants et non plus le salut. Palladino a également été contacté par l’OM et Benfica , mais à ce stade de sa carrière il préfère rester en Italie même si son rêve reste un jour de débarquer en Premier League. »

Palladino veut rester en Italie ou file en Premier League !



Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille après le départ de Jean-Louis Gasset? C’est la question que tous les suiveurs et supporters du club se posent depuis plusieurs semaines maintenant. Ce lundi, le journaliste belge Sacha Tavolieri s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino », a expliqué le journaliste avant d’ajouter que le coach de Monza n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM.

