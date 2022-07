Mercato OM : Ce consultant prévient Longoria, « il prend un risque énorme »

Igor Tudor va rejoindre l’Olympique de Marseille afin de remplacer Jorge Sampaoli, parti il y a quelques jours… D’après Jonatan MacHardy, Pablo Longoria prend un risque en faisant signer le Croate.

Avec le départ de Jorge Sampaoli, le président Pablo Longoria aurait choisi de faire venir Igor Tudor. L’ancien joueur de la Juventus Turin est devenu coach et était sur le banc de l’Hellas Verone la saison dernière.

Quand on se penche un petit peu sur qui est Igor Tudor, pardonnez-moi, mais j’ai un petit peu peur — MacHardy

Beaucoup de consultants et journalistes spécialistes de la Serie A ont apporté leur analyse sur le coach croate. D’après Jonatan MacHardy qui était sur RMC, le président de l’OM prend un risque en faisant venir Igor Tudor.

« Je pense que Pablo Longoria prend un risque qui est énorme. On a souvent coutume de dire qu’un joueur qui fait une très bonne saison de Ligue 1 n’est pas forcément prêt à signer à l’OM. Qu’on attend de voir, que tout ça demande confirmation. Je ne suis pas fan de Premier League, mais la Serie A est mon championnat favori après la Ligue 1. Je regarde pas mal de matchs. Le Hellas Vérone je l’ai vu pas mal de fois. C’est une équipe qui certes a fait beaucoup de spectacle en Serie A, mais quand on se penche un petit peu sur qui est Igor Tudor, pardonnez-moi, mais j’ai un petit peu peur. Pour moi c’est un coach qui pour l’instant n’a fait qu’une bonne saison. Comme un joueur qui n’a fait qu’une bonne saison en Ligue 1, moi j’ai ce doute-là pour Igor Tudor. Certes, la saison qu’il a faite au Hellas est vraiment très bonne. Il y a eu du jeu, ça a été intéressant à voir, il y a eu très peu de moments où on s’est ennuyé pendant leurs matchs, il avait une très belle équipe aussi à sa disposition avec des joueurs amenés à passer un cap. Ça me fait peur, car l’OM doit impérativement se requalifier en Ligue des Champions. On sait qu’il y a une échéance qui va arriver en 2024, c’est la réforme de la Ligue des Champions. Pour ça l’OM doit sécuriser une place dans les trois premiers dans les années à venir. Tudor ne sera pas capable d’apporter une garantie absolue de très haute place au classement. Il y a une chance pour qu’on voie du jeu, mais il n’a fait qu’une seule bonne saison. Les résultats ont été bons, mais c’est la seule où il a fait de bons résultats. Et surtout il n’a aucune expérience en coupe d’Europe, en Ligue des Champions » Jonatan MacHardy – Source : RMC (03/07/22)