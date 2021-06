Ancien coéquipier au FC Barcelone, Ansu Fati a souhaité bonne chance à Konrad de la Fuente. L’américain a rejoint l’Olympique de Marseille ce mardi…

Arrivé en provenance du FC Barcelone, il est la première recrue estivale du mercato. Le Brésilien Gerson devrait être le suivant dans les prochains jours. Il s’engage quatre ans avec l’Olympique de Marseille, et devient le premier Américain à porter le maillot marseillais.

𝗞𝗼𝗻𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 a paraphé aujourd’hui un contrat de 4️⃣ ans avec 𝗹’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d’infos👉 https://t.co/c5NJc5PQJ4 pic.twitter.com/xL7bWrp37p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2021

Son ancien coéquipier à la Masia, Ansu Fati lui a adressé un message pour le soutenir :

Ansu Fati, souhaite bonne chance à Konrad : « Bonne chance frérot ❤️. Je te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape,

et j’espère qu’un jour nous partagerons de nouveau les vestiaires ensemble » via Instagram#TeamOM pic.twitter.com/0dkezOND7y — Fanatic0M (@Fanatic0M) June 29, 2021

Du potentiel et une grosse marge de progression.

Invité récemment dans notre émission , Franek, spécialiste du FC Barcelone et de sa Masia nous a permis de mieux connaître le profil de Konrad de la Fuente.

« On en a eu des phénomènes au Barça. Toutes façons, on connait la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mbula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)