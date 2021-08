Les négociations se poursuivent pour Micky Van de Ven. Après s’être rendu à Marseille pour tenter de trouver un accord il y a quelques jours, le défenseur central néerlandais serait désormais proche de s’engager du côté de l’OM.

Ces dernières heures, le mercato s’accélère du côté de Marseille. Après avoir enregistré le départ de Dario Benedetto et la prochaine arrivée de Pol Lirola ces dernières 24 heures, l’OM est loin d’avoir terminé son marché dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Et dans les prochains jours, le club phocéen pourrait enregistrer un nouveau départ. En effet, Duje Caleta-Car pourrait bientôt plier bagages. Le défenseur croate est considéré comme l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif. Plusieurs clubs seraient intéressés par son profil dont West-Ham qui aurait même formulé une offre de 14 millions d’euros + 3 millions bonus. Pablo Longoria attendrait au moins 20 millions d’euros pour se séparer de son défenseur. Pour le remplacer, l’OM serait proche de recruter Micky Van de Ven.

Micky Van de Ven se rapproche de l’OM ?

En effet, RMC Sport annoncé il y a quelques jours que Micky Van de Ven serait sur le point d’être recruté par l’OM en défense centrale. Le jeune défenseur, qui évolue au FC Volendam en deuxième division néerlandaise, est considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe. Peu de temps après, La Provence avait même révélé que Pablo Longoria avait formulé une offre de 800.000 euros pour tenter de s’attacher ses services. Une offre refusée par le club néerlandais. Le Telegraaf évoquait même que Micky Van de Ven se serait même rendu du côté de Marseille aux côtés de son père et de son agent, Mino Raiola pour tenter de trouver un accord, il y a une dizaine de jours.

À en croire les informations révélées par NH Nieuws, le défenseur néerlandais est bel et bien lié à un transfert du côté de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen serait le mieux placé sur le dossier pour accueillir Micky Van de Ven cette saison. Reste à savoir comment l’OM compte s’entendre avec le FC Volendam d’ici les prochains jours…

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal le 31 juillet dernier, Pablo Longoria s’était exprimé au sujet du mercato. Le président olympien avait annoncé que le mercato était loin d’être terminé dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Alors que Pol Lirola est sur le point d’arriver, Micky Van de Ven pourrait donc le suivre prochainement !

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)