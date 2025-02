Mercato OM : ce départ en défense se précise !

Alors que le départ d’Ismaël Koné pour Rennes est en attente de voir arriver un milieu de terrain, un autre joeur pourrait quitter l’OM avant 23h. En effet, Bamo Meité pourrait rejoindre Montpellier en prêt avant la clôture du mercato hivernal ce lundi soir, après avoir été écarté de l’équipe marseillaise depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, Bamo Meité, ancien joueur de Lorient, a vu son temps de jeu disparaître. Bien qu’il s’entraîne toujours avec l’équipe, le défenseur de 23 ans a accumulé seulement 24 minutes de jeu lors de trois apparitions. L’OM et le joueur espéraient trouver une solution pendant ce mercato hivernal.

Depuis le début du mois de janvier, Montpellier s’intéresse activement à Bamo Meité pour renforcer sa défense en difficulté. Le MHSC, dirigé par Jean-Louis Gasset, avait déjà exprimé son souhait d’enrôler l’international ivoirien. Ce vendredi, Gasset déclarait à DAZN : “Nous espérons encore des mouvements dans le sens des arrivées.” Selon FootMercato, les discussions entre l’OM et Montpellier ont bien avancé ces derniers jours, et un prêt du défenseur semble de plus en plus probable.

Bamo Meité prêté au MHSC ?

Cependant, l’affaire n’est pas encore totalement réglée. Le mercato hivernal 2025 se clôturant ce lundi soir à 23h, les négociations pourraient encore s’intensifier dans les dernières heures. Si l’opération se concrétise, Bamo Meité pourrait enfin trouver un nouveau projet après une période difficile à Marseille, où il a été mis à l’écart. Un départ à Montpellier serait donc une belle opportunité pour le joueur de relancer sa carrière et de revenir sur le devant de la scène. Luiz Felipe Ramos a déjà été recruté à son poste…