Mercato OM : Ce dossier chaud que Longoria tente de régler…

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara est courtisé par de nombreux grands clubs. Hier face à Auxerre en Coupe de France, pour son 106e match avec l’OM, le minot de 21 ans a eu l’honneur de porter le brassard de capitaine.

Boubacar Kamara entre dans les 18 derniers mois de contrat avec l’Olympique de Marseille. Face à cette situation et dans l’optique de ne pas voir son joyau du centre de formation partir gratuitement l’été prochain, Pablo Longoria espère prolonger son joueur. Des discussions ont même déjà débuté…

La côte de Kamara grimpe…

Dans son édition du jour, La Provence revient sur le début de saison réalisé par le joueur formé à l’OM. Le journal confirme que les discussions ont commencé depuis plusieurs semaines. Pablo Longoria tente de régler ce dossier. Le concerné l’a d’ailleurs déjà affirmé en conférence de presse en décembre dernier…

« Non, pour l’instant je suis concentré sur l’OM. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot. Je ne m’occupe pas trop de ça. C’est le club et mes agents qui s’occupent de ça. Moi je suis focus sur l’OM, je ne me pose pas trop de questions. Pablo vous l’a dit, ça a déjà commencé, il y a eu de simples discussions avec mes agents, avec ma mère. On ne vous a pas menti, il y a des discussions. » Boubakar Kamara – Source : Conférence de presse (21/12/2020)