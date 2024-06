Mercato OM : Ce joueur emblématique confie « même intégrer le staff est compliqué »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Véritable légende de la ville, Samir Nasri s’est confié sur un retour dans son club de coeur. Formé à l’OM et parti en 2008, de nombreux supporters aimeraient revoir le petit prince du Vélodrome sous les couleurs bleu et blanche. Un retour qui semble pourtant plus compliqué que prévu.

Invité lors d’un entretien sur la chaîne YouTube First Team, Samir Nasri en a profité pour parler de l’OM et d’un potentiel retour dans la cité phocéenne. Malgré son amour pour son club de cœur, l’ex international français a confié ne pas être prêt à revenir de si tôt, alors que la place d’entraîneur reste pour le moment encore vacante.

Mon meilleur ami (Medhi Benatia) est directeur sportif là-bas

« On ne m’a jamais sollicité à Marseille pour devenir entraîneur. J’ai eu l’opportunité d’intégrer le staff de Bruno Génésio à Rennes. Au final, ça ne s’est pas fait. Mais à l’OM non, pourtant, mon meilleur ami (Medhi Benatia) est directeur sportif là-bas. En plus de ça, ce serait présomptueux de dire : je suis prêt pour Marseille », a déclaré Samir Nasri.

Une situation personnelle incompatible ?

Malgré une potentiel envie de relever ce défi, Samir Nasri évoque l’une des principales raisons freinant son retour à l’OM. « Même intégrer le staff est compliqué à cause de ma vie personnelle. Je travaille à Paris, mon fils est à Dubaï, je passe mon temps là-bas. Si j’intègre un staff, je ne le verrai que pendant les vacances scolaires. Il a aujourd’hui 6 ans et j’ai envie de passer le plus de temps possible avec lui ».