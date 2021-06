Mercato OM : Ce gros club italien ne lâche pas Kamara… Une offre à venir?

L’avenir de Kamara semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Le Corriere dello Sport annonce dimanche que l’AC Milan est toujours sur le coup. La somme de 20M€ est évoquée.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait soit prolonger à l’Olympique de Marseille ou être vendu cet été. Selon l’AFP, le milieu marseillais est l’une des pistes de Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions.

Plusieurs médias évoquent un départ du minot qui a livré une superbe saison sous le maillot marseillais. Selon les informations du Correiere dello Sport, l’AC Milan ne lâche pas Kamara. Son nom a déjà été évoqué dans le club italien il y a quelques semaines.

Les Milanais apprécieraient fortement le profil du jeune milieu de terrain pouvant également jouer en défense centrale. Paolo Maldini prospecte en Ligue 1 pour renforcer son effectif. La somme de 20M€ serait évoquée… Les supporters marseillais estiment que cela est trop faible mais cela pourrait convenir à la direction de l’OM pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

📰 Corriere dello Sport: « AC Milan to the French: There is Kamara » the title of the newspaper this morning, Paolo Maldini and Frederic Massara are still looking in the French championship. The Rossoneri like the player of Olympique Marseille. The first demand is 20M€. pic.twitter.com/EVLyyo4HBK

