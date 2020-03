Mercato OM : Ce joueur « à scandale » mais talentueux que Villas-Boas a tenté de faire venir cet hiver !

Aleksandr Kokorin est un talentueux international russe dont la carrière est en train de mal tourner à cause de con comportement hors des terrains. André Villas-Boas a pourtant bien essayé de le faire venir à l’OM cet hiver…

La carrière de Kokorin a récemment été bouleversée par un séjour en prison suite à l’agression dans un bar d’un haut fonctionnaire russe en Octobre 2018. Libéré en septembre 2019, il n’a pas pu rejouer avec le Zenit, club avec lequel il était sous contrat. L’enregistrement des effectifs était en effet bouclé. Il ne semblait de toute façon plus désiré du côté de Saint-Pétersbourg.

C’est à ce moment-là qu’André Villas-Boas a tenté de récupérer le joueur comme le raconte le joueur à la chaîne Youtube « KraSava »…

Le Zenit ne voulait pas me laisser partir à l’OM…



« Le seul club qui était proche de moi, c’était Marseille. Je ne pouvais pas quitter le pays avant le 6 décembre. Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : « Je suis disponible. Le Zenit n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison.’’ Je lui ai dit que j’aimerais beaucoup les rejoindre. Il m’a répondu : « C’est une super option, mais nous ne pouvons pas payer le transfert pour le moment. » J’ai appris de mon côté que le Zenit était d’accord pour un transfert définitif ou un prêt… J’ai donc dit à l’OM que l’idéal serait un prêt. Ils ont alors contacté le Zenit. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zenit ne voulait finalement pas me laisser partir là-bas. Puis est arrivé Sochi et apparemment ils préféraient me prêter ici… »

