Mercato OM : Ce joueur du PSG peut débloquer le transfert de Veretout ?

Selon Il Messaggero, Wijnaldum plairait fortement à la Roma, ce qui faciliterait le départ de Veretout vers l’OM. Un jeu des chaises musicales bénéfiques pour l’OM.

Les contacts entre l’OM et Jordan Veretout ont été confirmés par plusieurs médias français et italien ces derniers jours et même par Pablo Longoria en conférence de presse, hier. La situation pourrait se décanter dans les jours à venir, en effet la Roma qui lui cherchait un remplaçant aurait coché le nom de Wijnaldum. Le club parisien demande 15M€ pour libérer l’international néerlandais (86 sélections, 26 buts) mais la Roma préférerait un prêt avec option d’achat, avec 50% du salaire payé par chacun des clubs.

Paris qui a besoin de dégraisser son effectif ne serait pas contre cette proposition. José Mourinho ne souhaitait pas conserver à tout prix Veretout mais ne voulait pas le lâcher sans lui avoir trouver un remplaçant. Avec la possible arrivée de Wijnaldum, il devrait donc le laisser rejoindre l’OM. Pour rappel, l’OM serait le mieux placé pour accueillir le milieu de terrain français, après que le Milan AC ait abandonné cette piste. D’autant plus que le club phocéen a de bonnes relations avec le club romain, depuis les transferts de Cengiz Under et de Pau Lopez l’été dernier.